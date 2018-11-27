Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает снижаться

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Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина упал до новой минимальной отметки с начала работы на посту главы государства. Падение показателя продолжается девять месяцев подряд. Как свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 26 по 30 ноября агентством Realmeter среди 2,5 тыс. южнокорейцев, действующего главу государства поддерживают 48,4% респондентов. Это на 3,6% меньше, чем на прошлой неделе. Отрицательное отношение к деятельности главы государства высказали 46,6% респондентов, что на 4,1% больше. Отмечается, что снижение уровня поддержки обусловлено ситуацией в отечественной экономики, замедлением решения проблемы денуклеаризации и другими внутренними проблемами. Демократическую партию Тобуро поддерживают 38% опрошенных, партию Свободная Корея - 26,4%, партию Справедливости – 7,8%, партию Справедливого будущего – 6,6%, партию Демократии и мира – 2,6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.