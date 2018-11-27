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Политика

Глава МИД РК встретилась с председателем Президиума ВНС КНДР

Write: 2018-12-03 10:52:05Update: 2018-12-03 11:11:01

Глава МИД РК встретилась с председателем Президиума ВНС КНДР

Photo : YONHAP News

1 декабря, в рамках мероприятий по случаю инаугурации нового президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора состоялась встреча министра иностранных дел РК Кан Гён Хва с  председателем Президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Намом. Глава южнокорейского МИД выразила надежду на скорейшую организацию визита северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул, что создаст более благоприятные условия для налаживания мира на Корейском полуострове. В ответ на это Ким Ён Нам отметил важность объединения усилий в развитии межкорейских отношений. Предварительных договорённостей о проведении встречи не было. 
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