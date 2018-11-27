ВВС РК проводят учения

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С 3 по 7 декабря южнокорейские ВВС проводят учения. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, они направлены на поддержание боеготовности ВВС и поддержание профессионализма личного состава. Программа учений и состав их участников не раскрываются. Учения проводятся взамен ранее отменённых совместных южнокорейско-американских военно-воздушных учений Vigilant Ace, которые должны были пройти в декабре. Некоторые эксперты выражали опасения по поводу возможности ослабления боеготовности ВВС страны в связи с отменой совместных с США учений. В этой связи южнокорейские ВВС будут проводить отдельные учения меньшего масштаба.