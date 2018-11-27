В РК растёт безработица среди граждан среднего и пожилого возраста

Во втором квартале этого года безработица среди жителей РК в возрасте от 55 до 64 лет выросла на 0,4% в годовом исчислении, составив 2,9%. На это указывают данные Национального статистического управления и ОЭСР. Нынешний показатель на 0,2% выше, чем в США. Превышение уровня США фиксируется впервые за последние 17 лет. Общий уровень безработицы в РК также приблизился к показателю США в 3,9%, составив 3,8%. Углубление проблемы безработицы среди граждан среднего и пожилого возраста объясняется осложнением ситуации в экономике, а также сохранением проблем на рынке труда.