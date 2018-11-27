США и КНР решили вернуться к переговорам по торговому спору

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В Аргентине на полях саммита «Большой двадцатки» состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Стороны договорились временно прекратить торговую войну, вернувшись к переговорам. Как сообщили в Белом доме, Дональд Трамп согласился не поднимать пошлины с 10% до 25% с 1 января. Китай, в свою очередь, выразил готовность увеличить объёмы закупок американской продукции, чтобы сократить дисбаланс в торговле двух стран. Однако, если сторонам не удастся добиться прогресса на переговорах за 90 дней, то Дональд Трамп поднимет пошлины до 25%, уточнили в Белом доме. Между тем, Китаю, судя по всему, будет сложно пойти на уступки в сфере новейших промышленных технологий. В частности, речь идёт о проблемах в вопросе передачи технологий и защите интеллектуальной собственности. В мае США и КНР сделали совместное заявление по поводу внесения поправок в китайский закон о патентах. Но это не спасло их от торговой войны. В этой связи консультации сторон могут не принести результатов, если Китай не пойдёт на серьёзные уступки по вопросу защиты интеллектуальной собственности.