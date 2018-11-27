В РК растёт ожидаемая продолжительность жизни

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В прошлом году в РК ожидаемая продолжительность жизни новорождённых составила 82,7 года, что на 0,3 года больше, чем в предыдущем году. На это указывают данные Национального статистического управления, представленные 3 декабря. Для мужчин показатель составил 79,7 года, для женщин - 85,7 года. Отмечается, что после 1985 года разница между показателями мужчин и женщин постепенно сокращается. Тогда она достигла максимальной отметки в 8,6 года. Также, по прогнозам, мужчины в возрасте 60 лет в среднем проживут ещё около 22,8 года, а женщины - 27,4 года. Это почти на три года дольше, чем 10 лет назад. Ожидаемая продолжительность жизни среди южнокорецев примерно на два года выше, чем в среднем по ОЭСР.