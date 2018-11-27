Председатель парламента Вьетнама посетит РК

4 декабря в РК с четырёхдневным визитом прибудет председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган, которая стала первой женщиной на этом посту. По данным местных СМИ, её пригласил спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан. Она возглавит делегацию высокопоставленных представителей парламента. Вьетнамские СМИ сообщили, что предстоящий визит является выражением поддержки новой южной политики РК и одновременно надежды на развитие двусторонних партнёрских отношений, которые Вьетнам очень ценит.