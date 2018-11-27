Аргентина введёт для РК визу Working holiday

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Посол РК в Аргентине Им Ги Мо и министр иностранных дел Аргентины Хорхе Фори подписали соглашение о введении визы Working holiday. Она позволяет её обладателю получить работу для обеспечения себя во время путешествия. Об этом 3 ноября сообщили в МИД РК. Отмечается, что согласно договорённости, южнокорейская молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет сможет в течение года находиться в Аргентине, а также устроиться на работу. Соглашение вступает в силу через 60 дней после подписания документа. В МИД отметили, что достигнутая договорённость имеет большой смысл в создании платформы для повышения активности южнокорейской молодёжи в Южной Америке.