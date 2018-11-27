Второе заседание рабочей группы РК и США по КНДР может состояться на этой неделе

Photo : YONHAP News

Второе заседание рабочей группы РК и США по проблемам КНДР может состояться на этой неделе. 3 декабря дипломатический источник сообщил, что принципиальная договорённость достигнута, и в настоящий момент обсуждаются детали. Высока вероятность, что заседание пройдёт в формате видеоконференции. Если он состоится, то в повестку войдут вопросы совместной проверки Югом и Севером состояния железных дорог в КНДР и возможность организации визита Ким Чон Ына в Сеул в этом году. Ранее в Буэнос-Айресе Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп обозначили единую позицию по этим темам. Также стороны могут затронуть вопросы подготовки встречи представителей КНДР и США на высоком уровне.