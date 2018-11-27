Треть работающих пожилых корейцев, заняты в низкооплачиваемых сферах

Трое из десяти работающих корейцев в возрасте старше 65 лет заняты в сфере уборки или охраны. Об этом говорится в докладе сотрудника исследовательского центра Корейского банка развития Ян Со Ёна. Отмечается, что такая ситуация связана с недостаточностью мер по переквалификации людей этого возраста, а также узконаправленным спросом на такие кадры, что вынуждает граждан пенсионного возраста устраиваться на места с низкой производительностью. Средний возраст окончательного выхода в отставку среди таких работников составляет 72,9 года среди мужчин и 73,1 года среди женщин. В странах ОЭСР показатель составляет 65,3 года среди мужчин и 63,6 года среди женщин. Кроме того, в РК средний возраст ухода с основной работы составляет 49 лет. В Европе показатель превышает 60 лет. В этой связи среди южнокорейцев старше 65 лет, рано ушедших с предыдущей работы и занимающихся низкооплачиваемым трудом, уровень бедности составляет 45,7%. Это самая высокая отметка в ОЭСР.