При решении проблемы низкой рождаемости РК должна учитывать опыт других стран

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Для решения проблемы низкой рождаемости нужно сосредоточиться не на однобоком стимулирования самого факта рождения детей, а на создании благоприятной атмосферы с учётом опыта Европы и Японии. Об этом сообщили эксперты Федерации корейских промышленников, подчеркнув необходимость инвестиций в семью, рождаемость и образование, а также обеспечения баланса между работой и личной жизнью. Указывается, что в странах Европы с высокой рождаемостью структура трудоустройства женщин выстроена по принципу постоянного роста до момента выхода на пенсию. В РК структура занятость среди женщин падает во время родов, растёт после родов, а затем снова падает при выходе на пенсию. Между тем, во Франции и Швеции, где выплачиваются высокие пособия родителям, предоставляются налоговые льготы и оплачиваемые отпуска в зависимости от количества детей. Благодаря этим мерам данные страны сумели повысить уровень рождаемости.