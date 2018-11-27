Президент РК встретился с генерал-губернатором Новой Зеландии Пэтси Редди

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3 декабря президент РК Мун Чжэ Ин, находящийся с государственным визитом в Новой Зеландии, провёл совместный завтрак с местной генерал-губернатором Пэтси Редди. Южнокорейский президент подчеркнул, что Новая Зеландия первой в мире признала право женщин на участие в политике и сегодня новозеландские женщины успешно и гармонично занимаются управлением общества. Он указал на то, что РК встала на путь создания государства всеобъемлющего процветания, выразив надежду на двустороннее сотрудничество в этом вопросе на основе «красивой дружбы». Пэтси Редди указала , что РК и Новая Зеландия разделяют единые ценности, выраженные в активной демократии, рыночной экономике и поддержке международного порядка, основанного на принципе верховенства закона. Она отметила наличие стремления сотрудничать с такими ключевыми партнёрами как РК в деле укрепления совместных ценностей в нынешней ситуации нарастания нестабильности. Перед этой встречей Мун Чжэ Ин принял участие в официальной церемонии приветствия.