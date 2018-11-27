Дональд Трамп: Встреча американского и северокорейского лидеров может состояться в январе или феврале следующего года

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Встреча американского и северокорейского лидеров может состояться в январе или феврале следующего года. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что в качестве места проведения саммита рассматриваются три варианта. Трамп намерен предложить Ким Чон Ыну провести встречу в определённый момент, указав, что она состоится не в США. Американский президент также подчеркнул важность сотрудничества США и Китая по северокорейскому вопросу. По данным агентства France-Presse, Дональд Трамп сказал, что договорился с председателем КНР Си Цзиньпином сотрудничать по этому вопросу на 100%. После американско-китайского саммита в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп совместно с лидерами КНР и КНДР будет прилагать усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.