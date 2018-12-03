Президенты РК и Новой Зеландии договорились активизировать сотрудничество между двумя странами

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4 декабря в Окленде состоялся южнокорейско-новозеландский саммит. Президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн договорились активизировать сотрудничество в оборонной промышленности и в изучении Южного полюса Земли. Стороны также сошлись во мнении о том, что двустороннее соглашение о свободной торговле, вступившее в силу в 2015 году, является основой для увеличения взаимного товарооборота и инвестиций. Они договорились развивать взаимодействие в этом направлении. Опыт Новой Зеландии в изучении Антарктики и наличие у РК передовых технологий помогут успешному проведению совместных исследований в новых отраслях промышленности, связанных со здравоохранением био- и информационно-коммуникационными технологиями. Стороны подтвердили приверженность единой цели по созданию государств всеобъемлющего процветания, жители которых имеют равные возможности. Мун Чжэ Ин и Джасинда Ардерн также сошлись во мнении о необходимости активизации кадровых и других обменов. Мун Чжэ Ин познакомил главу правительства Новой Зеландии с ситуацией вокруг Корейского полуострова, призвав его поддержать усилия Сеула по налаживанию мира на полуострове и денуклеаризации СК. Джасинда Ардерн высоко оценила усилия правительства РК в достижении положительных перемен в регионе, выразив неизменную поддержку северокорейской политики Сеула.