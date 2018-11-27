В ноябре рост потребительских цен в РК составил 2%

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Рост потребительских цен в РК в ноябре, как и в предыдущем месяце, составил 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Национальном статистическом управлении. Между тем, по сравнению с предыдущим месяцем цены понизились на 0,7%. Чистая инфляция без учёта изменения цен на нефтепродукты и продовольствие составила 1,3% в годовом исчислении. Стоимость промышленной продукции и коммунальных услуг выросла на 1,5% по сравнению с ноябрём прошлого года, а сельхозпродукция подорожала на 7,5%. На фоне увеличения мировых цен на нефть стоимость нефтепродуктов выросла на 6,5%.