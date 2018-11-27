Сроки принятия бюджета на следующий год вновь не соблюдены

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Правящая и оппозиционные партии РК не смогли договориться по вопросу утверждения бюджета страны на 2019 финансовый год. В этой связи спикер Национального собрания Мун Хи Сан, пользуясь своими полномочиями, вынес на рассмотрение парламента проект бюджета, представленный правительством. Депутаты от оппозиционных партий Свободная Корея, Справедливого будущего, Демократии и мира не принимали участия в заседании. Представители правительства познакомили парламентариев с содержанием бюджета, после чего пленарное заседание было приостановлено. Мун Хи Сан сказал, что, если правящие и оппозиционные силы всё-таки определят дату рассмотрения проекта и предоставят его исправленный вариант, то он будет поставлен на голосование. Переговоры сторон осложняются тем, что партия Справедливого будущего требует одновременно с принятием проекта бюджета реформировать систему парламентских выборов. Кроме того, три оппозиционные партии решили провести 4 декабря пикет с требованием ввести взаимосвязанную представительную систему распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. При этой системе, если число избранных кандидатов от каждого округа меньше числа разрешённых мандатов от партии, оставшееся количество мест планируется восполнять за счёт списка пропорционального представительства.