Мун Чжэ Ин: Основное внимание следует уделить подвижкам в денуклеаризации КНДР

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Основное внимание следует уделить не факту визита северокорейского лидера Ким Чон Ына в Сеул в этом году, а обеспечению подвижек в денуклеаризации КНДР, в том числе, в ходе второго американо-северокорейского саммита. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин сообщил журналистам на пресс-конференции в Окленде сразу после встречи с премьер-министром Новой Зеландии. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что посещение Ким Чон Ыном Сеула окажет огромную помощь в решении проблемы денуклеаризации, создании условий для примирения, учитывая, что это будет первый визит северокорейского лидера на Юг после раскола Корейского полуострова. Мун Чжэ Ин отметил, что ослабление напряжённости, улучшение межкорейских отношений, диалог между КНДР и США и другие процессы окажут положительное влияние на решение проблемы денуклеаризации.