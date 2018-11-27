Сеул представил пятилетний план развития межкорейских отношений

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Правительство РК планирует к 2022 году поэтапно достичь полной денуклеаризации КНДР, укрепить межкорейские отношения, а также приложить усилия для налаживания отношений между Пхеньяном и мировым сообществом. Достижение этих целей предусматривает третий пятилетний план развития межкорейских отношений на основе Пханмунчжомской и Пхеньянской деклараций. План предусматривает три основные цели, основанные на видении совместного мира и процветания. Это решение северокорейской ядерной проблемы и установление крепкого мира, устойчивое развитие межкорейских отношений, а также создание новой экономической системы Корейского полуострова. Для этого Сеул намерен до истечения текущего года добиться объявления об окончании Корейской войны, а затем обеспечить проведение переговоров заинтересованных сторон.