Рост южнокорейской экономики в третьем квартале составил 0,6%

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В третьем квартале этого года южнокорейский ВВП вырос на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 400 трлн 197 млрд 800 млн вон или 359 млрд 600 млн долларов. Об этом сообщили во вторник в Банке Кореи. Рост ВВП в годовом исчислении составил 2%, что является самой низкой отметкой за последние девять лет. Потребление в частном секторе выросло на 0,5%, а в госсекторе на 1,5%. Экспорт вырос на 3,9%, а импорт сократился на 0,7%. Рост промышленного производства составил 2,3%, что является самым высоким показателем за последний год. Реальный ВНД вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.