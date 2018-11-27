Министры обороны РК и ОАЭ встретятся 5 декабря в Сеуле

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5 декабря в Сеуле состоится встреча министров обороны РК и Объединённых Арабских Эмиратов Чон Гён Ду и Мухаммеда Аль Боварди. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, в повестке встречи вопросы укрепления сотрудничества в оборонной сфере. В марте этого года РК и ОАЭ повысили уровень двусторонних отношений до стратегического партнёрства. Поэтому предстоящая встреча будет направлена на соответствующее укрепление сотрудничества двух стран в оборонной промышленности и в вопросах обороноспособности. В южнокорейском минобороны выражают надежду на то, что встреча министров двух стран внесёт вклад в укрепление взаимного доверия.