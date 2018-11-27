Показатели автомобилестроительных компаний РК ухудшаются

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В ноябре показатели пяти южнокорейских автомобилестроительных компаний ухудшились. Компании Hyundai Motor и Kia Motors, GM Korea, Renault-Samsung Motors и Ssangyong Motors продали в прошлом месяце на внутреннем рынке в общей сложности 139.862 автомобилей. Это на 0,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Продажи на зарубежных рынках сократились на 6%, составив 580.886 автомобилей. Общий объём продаж сократился на 5% до 720.748 автомобилей. Из пяти компаний продажи на внутреннем рынке выросли только у Ssangyong Motors – на 8,2% в годовом исчислении. Общий спад объясняется снижением потребительской активности в РК, а также сокращением спроса на китайском рынке, что вызвано глобальным торговым противостоянием. Кроме того, свою роль сыграло замедление темпов роста экономик развивающихся стран.