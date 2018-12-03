Президент РК возвращается на родину по завершении визита в Чехию, Аргентину и Новую Зеландию

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Президент РК Мун Чжэ Ин завершил восьмидневную зарубежную поездку, в ходе которой посетил Чехию, Аргентину и Новую Зеландию. В Окленде он встретился с премьер-министром Новой Зеландии Джасиндой Ардерн. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития отношений между двумя странами на основе ценностей всеобъемлющего роста и интересов человека. Они также решили развивать сотрудничество на основе совмещения новой южной политики РК и новой Тихоокеанской политики Новой Зеландии, чтобы внести вклад в обеспечение мира и процветания в регионе. В начале поездки Мун Чжэ Ин посетил Прагу, где провёл переговоры с президентом Чехии Андреем Бабишем. Главы государств обсудили возможность участия РК в проекте строительства АЭС в Чехии. Затем южнокорейский президент отправился в Буэнос-Айрес для участия в саммите «Большой двадцатки». Там он встретился с лидерами США, Аргентины, Нидерландов и ЮАР, познакомив их с усилиями Юга по налаживанию мира на Корейском полуострове и призвав поддержать северокорейскую политику Сеула. Мун Чжэ Ин представил план создания государства всеобъемлющего процветания. В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом была подтверждена приверженность позиции сохранения режима санкционного давления на Пхеньян, одновременно создавая условия, при которых возможный визит Ким Чон Ына в Сеул внесёт весомый вклад в обеспечение мира на Корейском полуострове.