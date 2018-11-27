В Национальном собрании прошли слушания по кандидатуре Хон Нам Ги на пост вице-премьера по экономике

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4 декабря в Национальном собрании РК состоялись слушания по кандидатуре Хон Нам Ги на пост вице-премьера по экономике, министра планирования и финансов. В ходе слушаний Хон Нам Ги сообщил о планах по пересмотру структуры определения МРОТ на следующий год. Он обещал учесть приемлемость рыночных условий, способность работодателей выплачивать повышенный уровень МРОТ, возможное влияние на экономику и другие аспекты. Он также выразил опасения по поводу снижения экономических показателей, отметив важность недопущения ухудшения настроений экономических субъектов. Кандидат обещал сосредоточиться на восстановлении экономической активности и создании новых рабочих мест.