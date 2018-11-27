СБ ООН опубликовал список одобренных к отправке в КНДР гуманитарных грузов организации «Ючжин Белл»

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Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении СК опубликовал список одобренных к отправке в КНДР грузов общественной организации «Ючжин Белл» в рамках оказания гуманитарной помощи в лечении туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью. В список вошли 280 наименований препаратов и медицинского оборудования. Ранее в августе под наблюдением США было подготовлено руководство по ускорению процедуры оказания гуманитарной помощи, что повысило прозрачность и укрепило меры проверки подобных гуманитарных проектов. В этой связи в опубликованном списке, помимо непосредственно гуманитарного груза, также подробно указаны расходные материалы персонала, в том числе лапша быстрого приготовления рамён, кофе и другие.