РК и США проведут встречу на высоком уровне по экономическим вопросам

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7 декабря в Вашингтоне состоится третье заседание высокопоставленных представителей РК и США по экономическим вопросам (SED). Как сообщили в южнокорейском МИД, стороны обсудят участие Сеула в реализации Индо-Тихоокеанской стратегии США. Стороны будут представлять замминистра иностранных дел РК по внешнеэкономическим связям Ли Тхэ Хо и помощник госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх. Они планируют обсудить ряд вопросов, включая экономическое сотрудничество, региональные стратегии, а также расширение южнокорейско-американского и глобального сотрудничества. Первая подобная встреча прошла в ноябре 2015 года, вторая – в январе 2017 года. Ожидается, что участники встречи обсудят ситуацию с санкциями против Ирана, пошлины на американские автомобили и соглашение о свободной торговле. При этом не будут затрагиваться вопросы санкционного давления на КНДР.