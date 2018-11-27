Эксперты Юга и Севера завершили проверку западного отрезка железной дороги в КНДР

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5 декабря в РК вернётся делегация южнокорейских экспертов, принимающая участие в совместной проверке Югом и Севером состояния железной дороги на территории КНДР. Об этом 4 декабря на встрече с журналистами сообщил представитель министерства по делам воссоединения. Стороны завершили проверку отрезка железной дороги на западном участке межкорейской железнодорожной магистрали Кёныйсон, соединяющего северокорейские города Кэсон и Синыйчжу. Группа южнокорейских специалистов состоит из 28 человек. Часть из них 8 декабря снова отправится в КНДР для проведения проверки отрезка железной дороги вдоль восточного побережья. Южнокорейский поезд, использовавшийся для проверки, будет переправлен в Вонсан для дальнейшего применения в совместной инспекции на востоке, которая завершится 17 декабря.