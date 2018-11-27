В РК снижается уровень экономической активности мужчин среднего возраста

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В РК снижается уровень участия в экономике мужчин в возрасте от 30 до 54 лет, которые являются основными «добытчиками» в домохозяйствах. Об этом говорится в докладе Банка Кореи, представленном 4 декабря. В частности, отмечается, что уровень экономической активности среди людей старше 15 лет постепенно растёт, благодаря увеличению доли социально активных женщин. Однако показатель мужчин в возрасте от 30 до 57 лет сокращается с 1997 года, когда страна переживала валютный кризис. Так, если в 1996 году данный уровень составлял 95,9%, то с января по сентябрь этого года 93,1%. Эксперты отмечают, что это связано с поляризацией рабочих мест на фоне технологического прогресса и глобализации. Так, среди представителей данной возрастной группы доля квалифицированных рабочих мест по состоянию на 2017 год сократилась на 3,5% по сравнению с 2004 годом, составив 55,5%. То есть, на современном рынке труда многие мужчины не могут найти работу в соответствии со своей квалификацией. Поэтому отмечается необходимость укрепления мер повышения квалификации в сфере новых отраслей.