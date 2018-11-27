ОЭСР дала ряд рекомендаций по развитию сельского хозяйства РК

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Южнокорейская политика развития сельского хозяйства должна быть перенаправлена с кратковременной финансовой поддержки на долгосрочные инвестиции в повышение производительности. Такая рекомендация содержится в докладе ОЭСР по вопросу инноваций, производительности и устойчивого роста в сельском хозяйстве РК. Указывается необходимость сократить поддержку производства отдельных сельскохозяйственных культур, отдав рынку большую роль в планировании. В докладе говорится также, что южнокорейским властям следует создать конкретные рамки политики по защите экологии в процессе сельскохозяйственного производства. Помимо этого отмечается необходимость обеспечения справедливой конкуренции.