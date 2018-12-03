Южнокорейский метеорологический спутник «Чхоллиан-2А» успешно выведен на орбиту Земли

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Европейская ракета-носитель тяжёлого класса Ariane-5 вывела на орбиту Земли южнокорейский метеорологический спутник «Чхоллиан-2А» (GEO-KOMPSAT-2A). Ракета стартовала во вторник вечером с космодрома космического центра во Французской Гвиане. Спутник, имеющий массу 3,5 тонны, предназначен как для метеорологических наблюдений, так и для мониторинга космической погоды. Срок его службы должен составить не менее 10 лет. Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК, через 40 минут после запуска был установлен контакт между спутником и наземной станцией в Австралии. «Чхоллиан-2А» создан на основе отечественных технологий в Корейском аэрокосмическом институте (KARI). Одновременно с южнокорейским спутником ракета Ariane-5 вывела на орбиту Земли индийский спутник связи GSAT-11. Как сообщает компания Arianespace, время полёта ракеты составило около 33 минут.