В РК увеличился объём валютных резервов

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В ноябре южнокорейские валютные резервы выросли. Как сообщили в Банке Кореи, по состоянию на конец прошлого месяца их объём составил 402 млрд 990 млн долларов, что на 240 млн долларов больше, чем в октябре. Размер валютных резервов РК в сентябре достиг максимальной отметки в 403 млрд долларов, после чего в октябре немного сократился. Таким образом, сентябрьская отметка восстановлена. Нынешнее увеличение связано с ослаблением доллара, что привело к увеличению резервов в пересчёте на доллары. По состоянию на конец октября РК занимала восьмое место в мире по объёму валютных резервов.