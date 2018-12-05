Ночь на 5 декабря стала самой холодной с начала зимы

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Ночь на 5 декабря оказалась самой холодной с начала нынешней зимы. Температура воздуха упала более чем на 10 градусов по сравнению с предыдущим днём. По данным Корейской метеорологической администрации, по состоянию на 7 часов утра минимальная температура была зафиксирована в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо, составив -7,3°С. В Пхачжу провинции Кёнгидо термометр показал -6,9°С, в Тондучхоне -4,6°С. Температура воздуха в Сеуле упала до -4°С. По данным автоматического оборудования за наблюдением за погодой, минимальная отметка -10,9°С была зарегистрирована в деревне Кимхва-ып уезда Чхольвон-гун. В уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо температура воздуха составила -8,9°С, а в сеульском муниципальном округе Ынпхён-гу -6,6°С. С 6 декабря ожидается дальнейшее похолодание, связанное с проникновением в страну холодного воздуха с северо-запада.