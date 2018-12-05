Джон Болтон: Президент США намерен повторно встретиться с северокорейским лидером

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Президент США Дональд Трамп намерен повторно встретиться с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, поскольку тот не исполняет своих обещаний по денуклеаризации, данных в ходе первого саммита в Сингапуре. Об этом заявил 4 декабря помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. По мнению экспертов, слова Болтона можно понимать как стремление Трампа активизировать процесс денуклеаризации, лично встретившись с Ким Чон Ыном. Джон Болтон в этой связи заявил, что США приложат усилия для проведения второго саммита в надежде на то, что эта встреча окажет положительное влияние на решение ядерной проблемы Севера. Он также подчеркнул, что Дональд Трамп открыл дверь, в которую Северу теперь нужно войти.