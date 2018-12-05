В 2019 году на гуманитарную помощь КНДР потребуется 111 млн долларов

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В следующем году на оказание гуманитарной помощи КНДР потребуется примерно 111 млн долларов. Об этом сообщила радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на доклад Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. В документе отмечается, что цель оказания гуманитарной помощи Северу в следующем году практически схожа с показателем этого года. Вышеуказанной суммы достаточно, чтобы оказать помощь 6 из 10 млн северян, нуждающихся в поддержке. Также отмечается, что в связи с антисеверокорейскими санкциями Совбеза ООН и отдельных государств многие компании-поставщики стараются не участвовать в проектах, связанных с КНДР. Кроме того, на Севере растёт стоимость топлива. Всё это влияет на увеличение расходов, связанных с отправкой в КНДР гуманитарной помощи. Если в 2004 году на помощь Северу было собрано 300 млн долларов, то в этом году по состоянию на ноябрь только 26 млн 200 тыс. долларов. Это при том, что общий объём средств, полученных ООН на благотворительность во всём мире, достиг рекордной отметки в 1 млрд 400 млн долларов.