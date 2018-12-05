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Экономика

Южнокорейские туристы обращают больше внимания на страны Восточной и Южной Европы

Write: 2018-12-05 10:58:09Update: 2018-12-05 11:06:44

Южнокорейские туристы обращают больше внимания на страны Восточной и Южной Европы

Photo : YONHAP News

В последнее время предпочтения корейских туристов в дальних поездках перемещаются из Западной Европы на Южную и Восточную.  На это указывают результаты исследования, проведённого сайтом Skyscanner, который проанализировал данные о запросах авиабилетов в период с октября прошлого по сентябрь этого года. На первом месте оказалась Португалия. Объём запросов по этой стране вырос на 93% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На втором месте Венгрия, показатель которой вырос на 74%. Далее следуют Вьетнам, Австрия, Россия и Турция. По общему количеству запросов в первой десятке Япония, Вьетнам, Таиланд, Филиппины, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Гуам и Малайзия. 
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