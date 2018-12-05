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3 декабря директор центра ЦРУ по вопросам Корейского полуострова Эндрю Ким неофициально посетил РК. В пограничном пункте Пханмунчжом он встретился с тремя-четырьмя представителями КНДР. Есть предположение, что Эндрю Ким встречался с заместителем министра иностранных дел Чхве Сон Хи. По мнению экспертов, стороны обменялись мнениями о месте и сроках проведения в следующем году второго саммита КНДР и США. 1 декабря на встрече с журналистами президент США Дональд Трамп сообщил, что саммит может состояться в январе или феврале, а в качестве места его проведения рассматриваются три варианта. Между тем, Эндрю Ким и представители Севера могли затронуть тему ответных мер США на шаги КНДР по закрытию ядерных объектов.