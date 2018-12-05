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Политика

На острове Чечжудо проходит конференция РК и ООН по разоружению и ядерному нераспространению

Write: 2018-12-05 11:13:27Update: 2018-12-05 11:16:58

На острове Чечжудо проходит конференция РК и ООН по разоружению и ядерному нераспространению

Photo : KBS News

5-6 декабря на острове Чечжудо проходит 17-я конференция РК и ООН по вопросам разоружения и ядерного нераспространения. Как сообщили в МИД РК, делегации сторон представляют замминистра иностранных дел РК Юн Сун Гу и высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. Кроме того, в мероприятии принимают участие представители Управления ООН по разоружению, Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и других международных организаций, а также эксперты и дипломаты, всего около 50 человек. Участники конференции обсудят состояние режима нераспространения, а также роль международных организаций в вопросе ядерного разоружения. Первая подобная конференция состоялась в 2001 году. 
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