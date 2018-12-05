В октябре объём онлайн-торговли достиг в РК рекордной отметки

В октябре объём торговли на онлайн-площадках впервые превысил 10 трлн вон. По данным Национального статистического управления РК, представленным 5 декабря, октябрьский показатель достиг рекордного уровня в 10 трлн 43 млрд 400 млн вон или 9 млрд 29 млн долларов. В управлении отмечается, что в связи с похолоданием выросли продажи одежды и бытовых приборов через интернет. Своё влияние оказал и рост онлайн-продаж в беспошлинных магазинах на фоне увеличения потока иностранных туристов. Доля шопинга, осуществляемого через смартфоны и другие мобильные устройства, также достигла рекордной отметки в 5 млрд 600 млн долларов.