Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Корея: Юг-Север

Юг и Север завершили совместную оценку состояния железных дорог в КНДР

Write: 2018-12-05 14:01:32Update: 2018-12-05 14:49:30

Юг и Север завершили совместную оценку состояния железных дорог в КНДР

Photo : YONHAP News

Делегация южнокорейских экспертов, принимающая участие в совместной оценке состояния железных дорог на территории КНДР, вернулась в среду на родину. Как сообщили в министерстве по делам  воссоединения РК, проверен участок протяжённостью 400 км от Кэсона до Синыйчжу на границе с Китаем. Южнокорейские железнодорожники работали в КНДР с 30 ноября. Следующий этап проверки, который начнётся 8 декабря, затронет участок протяжённостью 800 км вдоль восточного побережья Корейского полуострова от города Вонсана до станции Туманган на границе с Россией. 
Список

Рекомендуем