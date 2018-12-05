Юг и Север завершили совместную оценку состояния железных дорог в КНДР

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Делегация южнокорейских экспертов, принимающая участие в совместной оценке состояния железных дорог на территории КНДР, вернулась в среду на родину. Как сообщили в министерстве по делам воссоединения РК, проверен участок протяжённостью 400 км от Кэсона до Синыйчжу на границе с Китаем. Южнокорейские железнодорожники работали в КНДР с 30 ноября. Следующий этап проверки, который начнётся 8 декабря, затронет участок протяжённостью 800 км вдоль восточного побережья Корейского полуострова от города Вонсана до станции Туманган на границе с Россией.