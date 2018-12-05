Главы МИД КНДР и Сирии договорились координировать позиции на международной арене

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Министры иностранных дел КНДР и Сирии Ли Ён Хо и Валид Муаллем обсудили во вторник в Дамаске вопросы развития отношений между двумя странами. Как отмечается в заявлении МИД Сирии, они подчеркнули необходимость координации позиций на международной арене, в том числе, в вопросах, угрожающих их суверенитету. Сирийский министр обещал продолжать оказание поддержки КНДР «в вопросе противостояния экономическим санкциям США». Ли Ён Хо напомнил, что Пхеньян выступает на стороне Сирии в борьбе с терроризмом, поблагодарил власти Сирии за поддержку.