Оппозиционные партии РК требуют реформирования избирательной системы

Photo : YONHAP News

Оппозиционные партии Справедливого будущего, Справедливости, Демократии и мира требуют введения взаимосвязанной представительной системы распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Они подвергли критике позицию правящей Демократической партии Тобуро и крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея по этому вопросу, обвинив их в сдерживании политических реформ, стремясь сохранить власть. В партии Демократии и мира заявили, что выступают против возможной договорённости двух партий в утверждении бюджета. В партии Справедливости отмечают наличие стремления одновременно с рассмотрением проекта бюджета на следующий год решить вопрос с введением системы распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Учитывая, что срок внесения соответствующих поправок в закон о выборах истекает 9 декабря, когда завершается работа сессии Национального собрания, оппозиция требует сотрудничества в этом вопросе, угрожая противодействием в принятии проекта бюджета. Однако в правящей партии отмечают невозможность одновременного решения данных вопросов.