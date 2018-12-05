В РК будут ликвидированы некоторые запретные зоны

Photo : YONHAP News

Правительство РК и правящая Демократическая партия Тобуро договорились ликвидировать запретные зоны на территории страны общей площадью 33.700 гектаров. Решение было принято в ходе встречи представителей сторон 5 декабря. В качестве причины указывается, что военные определяли границы зон в одностороннем порядке, что создавало определённые неудобства для местных жителей и органов власти. 63% ликвидированных зон находятся в провинции Канвондо, 33% - в провинции Кёнгидо, Сеуле и Инчхоне. Будут ликвидированы в общей сложности 3,8% всех действующих запретных зон. Это 0,33% территории страны. На землях, с которых снимут статус запретных зон, можно будет без предварительных консультаций с военными проводить строительные работы. Кроме того, там будет действовать право на имущество частных граждан. Это, как ожидается, даст толчок к активизации местной экономики. Кроме того, на территории 1.300 гектаров будет введён статус ограниченно запретных зон. Там строительные работы будут разрешены с разрешения военных. Решено также упростить процедуру допуска гражданских лиц в запретные зоны.