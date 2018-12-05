Mercedes-Benz – лидер южнокорейского рынка импортных автомобилей

В ноябре на рынке импортных автомобилей РК отмечен некоторый спад показателей. По данным Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей (KAIDA), представленным 5 декабря, в прошлом месяце продано 22.387 импортных автомобилей. Это на 0,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Общий накопленный показатель с января по ноябрь этого года вырос на 13%, составив 240.255 автомобилей. Немецкий бренд Mercedes-Benz второй месяц подряд занимает первое место по продажам - 7.208 автомобилей. На втором месте BMW, на третьем Volkswagen, далее следуют Lexus, Toyota, Honda, Ford, Volvo и другие.