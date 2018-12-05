РК и Израиль развивают сотрудничество в сфере самоуправляемых автомобилей

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В Корейском центре выставок и конференций KOEX проходит четвёртая по счёту конференция РК и Израиля по промышленному сотрудничеству. В ней принимают участие десять инновационных компаний Израиля, занимающихся разработкой новейших технологий Smart Mobility, которые являются основным компонентом в четвёртой промышленной революции. Израильские и южнокорейские компании проводят консультации по технологическому обмену и сотрудничеству в новых исследованиях и разработках. Со стороны РК в конференции принимают участие 120 компаний, в числе которых Hyundai Motor, Hyundai Mobis, SK Telecom и другие. Сообщается, что 35 из них проведут 90 консультаций с израильскими компаниями. Технологии Smart Mobility нацелены на создание комфортного и безопасного транспорта в рамках реализации концепций автомобилей будущего, на основе технологий искусственного интеллекта, виртуальной реальности, электромобилей, самоуправляемых автомобилей и обычных видов транспорта.