Южнокорейский платёжный баланс является профицитным 80 месяцев подряд

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Профицит платёжного баланса РК составил в октябре 9 млрд 190 млн долларов, сообщил в пятницу Банк Кореи. Профицит сохраняется 80 месяцев подряд, с марта 2012 года. Объём профицита сократился по сравнению с предыдущим месяцем, но вырос в годовом исчислении. Большое влияние на нынешний рост оказали положительные показатели товарного баланса, профицит которого составил 11 млрд долларов. Объём экспорта достиг рекордных 57 млрд 240 млн долларов. Это на 28,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Импорт, между тем, вырос на 29%, составив 46 млрд 240 млн долларов. Рост импорта объясняется повышением мировых цен на нефть. Дефицит отмечен в сфере услуг - 2 млрд 220 млн долларов, в отрасли туризма – 950 млн долларов.