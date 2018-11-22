РК и США пересматривают формат совместных военных учений

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РК и США рассматривают возможность пересмотра формата проведения совместных военных учений. Так, южнокорейско-американские учения Foal Eagle, намеченные на начало следующего года, будут отложены, а Key Resolve будут проведены в командно-штабном формате. Об этом сообщил в четверг представитель южнокорейского правительства. Key Resolve ранее проводились как полевые учения с участием военнослужащих двух стран и боевой техники, однако США заявили о своём намерении не отправлять свои войска для участия в них ради содействия диалогу между Вашингтоном и Пхеньяном и создания позитивной атмосферы для проведения второго американо-северокорейского саммита.