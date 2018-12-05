РК, Китай и Япония возобновили переговоры по соглашению о свободной торговле

РК, Китай и Япония впервые за последние восемь месяцев возобновили переговоры по трёхстороннему соглашению о свободной торговле. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, 6-7 декабря в Пекине проходит 14-ый раунд переговоров по данному вопросу. В них принимают участие директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи, заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь, замминистра иностранных дел Японии по экономическим вопросам Кадзуюки Ямадзаки. Предыдущие переговоры проходили в Сеуле в марте. На данной встрече стороны намерены обсудить подвижки в разрешении спорных моментов в сферах открытия ряда секторов рынков и урегулировать вопросы, связанные с инвестициями. Кроме того, они подробно обсудят меры по достижению уровня экономического сотрудничества, степень либерализации которого будет выше, чем в рамках Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства, в котором участвуют все три страны.