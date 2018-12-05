В РК откроется первая коммерческая больница

Photo : KBS News

5 декабря администрация провинции Чечжудо дала разрешение на открытие первой в стране коммерческой больницы. Это международная больница Greenland International Hospital. Лицензия на работу была выдана при условии лечения исключительно иностранных пациентов. Проект создания данного объекта в городе Согвипхо реализуется филиалом китайской корпорации Greenland Holding Group, которая вложила в него 77 млрд 800 млн вон или 69 млн 700 тыс. долларов. Губернатор провинции Вон Хи Рён извинился за то, что не учёл мнение местных жителей, которые в ходе проведённого опроса высказались против строительства больницы. В больнице будут четыре отделения, в том числе пластической хирургии и дерматологии, в общей сложности на 47 коек. В том случае, если больница будет привлекать южнокорейских пациентов, то её лицензия будет отозвана. В этой связи деятельность больницы не окажет влияния на систему общественного здравоохранения. Общественные организации выступают против на том основании, что это приведёт к увеличению разрыва в качестве медицинских услуг и повышению медицинских расходов. В этой связи ожидается продолжение споров. Согласно действующему законодательству, южнокорейские юридические лица не имеют права открывать больницы в коммерческих целях.