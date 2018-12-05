61% оперативной прибыли всех предприятий РК приходится на долю крупных компаний

В прошлом году 61% общей оперативной прибыли всех предприятий РК составила доля крупных компаний. Как сообщило в четверг Национальное статистическое управление, на крупные компании приходится 0,3% всего количества коммерческих организаций страны. Однако в них работают 20,4% кадров, занятых в этом секторе, а также 48% продаж. Между тем, на малые и средние компании приходится 99,1% общего количества предприятий и 67,2% кадров. Но их доля в продажах составляет лишь 37,9%, а в оперативной прибыли - 25,1%. Показатели крупных компаний выросли в годовом исчислении, но общий объём оперативной прибыли всего коммерческого сектора составил 261 млрд долларов, что на 23,5% больше, чем в 2016 году. Такой рост обусловлен подъёмом в секторе полупроводников.