Ситуация с задолженностями компаний РК значительно улучшилась

В первой половине этого года средний коэффициент задолженности среди тысячи южнокорейских компаний с наиболее высоким объёмом продаж составил 174%. В 1997 году данный показатель составлял 589%. Количество предприятий, входящих в группу риска с коэффициентом выше 400%, сократилось с 342 до 61. Считается, что отметка ниже 200% является показателем высокой финансовой устойчивости. Уровень выше 300% указывает на факт, когда обслуживание долга «съедает» чистый доход. В 1996 году средний показатель составлял 463%. То есть, уже тогда следовало принимать экстренные меры. Если бы на тот момент правительство работало более открыто с соответствующей информацией, а также вело политику поэтапного разрешения проблемы задолженностей, то валютного кризиса можно было бы избежать.