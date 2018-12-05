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Экономика

Ситуация с задолженностями компаний РК значительно улучшилась

Write: 2018-12-06 12:07:23Update: 2018-12-06 13:57:10

Ситуация с задолженностями компаний РК значительно улучшилась

В первой половине этого года средний коэффициент задолженности среди тысячи южнокорейских компаний с наиболее высоким объёмом продаж составил 174%. В 1997 году данный показатель составлял 589%. Количество предприятий, входящих в группу риска с коэффициентом выше 400%, сократилось с 342 до 61. Считается, что отметка ниже 200% является показателем высокой финансовой устойчивости. Уровень выше 300% указывает на факт, когда обслуживание долга «съедает» чистый доход. В 1996 году средний показатель составлял 463%. То есть, уже тогда следовало принимать экстренные меры. Если бы на тот момент правительство работало более открыто с соответствующей информацией, а также вело политику поэтапного разрешения проблемы задолженностей, то валютного кризиса можно было бы избежать. 
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