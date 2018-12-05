Юг и Север будут стремиться получить право на проведение летней Олимпиады 2032 года

Photo : YONHAP News

Юг и Север Кореи будут бороться за право на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. В феврале следующего года соответствующую заявку предстоит направить в Международный олимпийский комитет. Как напомнили в четверг в министерстве культуры, спорта и туризма РК, первоначально это планировалось сделать в начале января, но срок перенесён по просьбе северокорейской стороны. В итоге президент МОК Томас Бах предложил совместной делегации посетить штаб-квартиру комитета 15 февраля. В состав делегации войдут министр культуры, спорта и туризма РК То Чжон Хван, министр спорта КНДР Ким Иль Гук и представители НОК двух стран. Ранее о своих планах претендовать на проведение летних Игр 2032 года заявляли Германия, Австралия и Индия.